Így változnak csütörtöktől az üzemanyagok árai

Csütörtökön kisebb mértékű áremelkedésre készülhetünk a gázolaj esetében, bruttó 3 forinttal emelkedik a nagykereskedelmi ár. A benzin ára továbbra sem változik – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós szakportál saját nyilvántartásai szerint szerdán az átlagárak a következők:

– 95-ös benzin: 580 forint/liter,

– gázolaj: 597 forint/liter.

Legutóbb egy hete emelkedtek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, akkor a benzin ára 2, a gázolajé 5 forinttal nőtt literenként. Ennek hatása a kútoszlopokon olvasható fogyasztói árakon is meglátszott, azóta a benzin az autósoknak literenként 3, a dízel pedig literenként 9 forinttal lett drágább.