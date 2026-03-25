Indul a kótyavetye a posta ingatlanjaiért

A 2022 körül bezárt postahivatalok épületeire, postai üdülőkre, raktárépületekre lehet licitálni a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) oldalán – vette észre az Mfor. A gazdasági portál azt írja ezek közül is kiemelkedik a Magyar Posta balatonalmádi 108 férőhelyes üdülője, mely 1935 óta szolgált a postai dolgozók pihenőhelyeként.

Helyi civilek levélben kérték Láng Géza vezérigazgatót, Nagy Márton nemzetgazdasági minisztert Lázár János építési és közlekedési minisztert és Kontrát Károlyt, a térség fideszes országgyűlési képviselőjét is, hogy hadd vegye át az ingatlant az önkormányzat.

„Településünk és a helyi civil közösségek számára fontos lenne az épület megóvása, valamint újrahasznosítása a társadalom számára hasznos intézményi közfunkció betöltésével – így például idősotthon alapításával”

– állt a levélben, de ez nem hatotta meg a fideszeseket, az üdülőre április 24-től lehet licitálni, a kikiáltási ár 1,3 milliárd forint.

Az árverésre bocsátott postai ingatlanok között felbukkan a budapesti Németvölgyi úti 235 millió forintért, a Római téri 171 millió forintért, a miskolci Széchenyi úti 139,5 millió forintért, a veszprémi Dózsa György téri 113 millió forintért is. Az MNV árverési listáján még szegedi, debreceni, szolnoki, szombathelyi és balassagyarmati bezárt postahivatal is szerepel.