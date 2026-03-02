Ismét nagyot emelkedik a dízel ára

Március 3-tól bruttó 5 forinttal emelkedik a gázolaj nagykereskedelmi ára, a benziné még nem változik – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós portál szerint várhatóan ez még csak a kezdet az üzemanyagár-emelésben, köszönhetően az Egyesült Államok és Irán szombaton indult háborújának. A lap szerint

„a Brent olaj hordónkénti ára pillanatokon belül eléri a 80 dolláros szintet, ami akár jelentősen is emelkedhet tovább, ha eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten”.

A szaklap azt írja, hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 565 forint/liter,

– gázolaj: 590 forint/liter.

Legutóbb péntekre jelentették be az üzemanyagok nagykereskedelmi árának változását, akkor a benzin 3, a gázolaj 6 forinttal drágult literenként. Az autósok számára ez hétfőig a dízel árában literenként 4 forint átlagos áremelkedést hozott, a benzin átlagára változatlan maradt.