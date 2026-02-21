Bai László: egyedül a Jobbiknál jelenik meg hangsúlyosan a gyermekvédelem

Fejér vármegye 3-as számú, Bicske központú egyéni választókerületében Bai Lászlót kérte fel az indulásra a Jobbik az április 12-i választáson – közölte a nemzeti párt.

Az ellenzéki elő tájékoztatása szerint Bai László háromgyermekes családapa, 1975-ben született. Életét és a közéleti szerepvállalását egyetlen alapvető cél határozza meg: ott dolgozni és ott küzdeni, ahol a legnagyobb a kiszolgáltatottság – a gyermekvédelem területén.

A Jobbik felidézi, életre hívták a sajtóban babamentőként is emlegetett Gyermekmentő Akciócsoportot, amelynek egyik vezetőjeként aktívan részt vesz a jogsértő esetek feltárásában és megoldásában. Számukra a politika nem szónoklat, hanem beavatkozás, felelősségvállalás és valódi segítség ott, ahol a rendszer csődöt mond.

Bai László szerint három terület van, ahol azonnali változásra van szükség:

Valódi gyermekvédelem, ahol a gyermek érdeke az első. Célja, hogy a gyermek ne hiányként, nevelőszülőknél vagy intézetben, hanem szerető ölelésben, a vér szerinti szüleinél élhesse meg a mindennapjait. A gyermekvédelmi rendszernek a családok megerősítéséről kell szólnia, nem pedig a szétszakításukról.

Nem engedhető meg, hogy legyenek elfelejtett falvak és leszakadó településrészek. Olyan fejlesztési politikára van szükség, amely mindenki számára biztosítja az emberhez méltó életfeltételeket, a tisztességes munkát és a biztonságos környezetet.

Az egészségügynek az emberről kell szólnia, nem a várólistákról és a hiányról. Olyan rendszert szükséges, amely a térségben mindenhol elérhető, minőségi és emberséges ellátást nyújt.

Bai László kijelentette:

„Azért választottam a Jobbikot, mert a párt programjában egyedülálló módon és hangsúlyosan jelenik meg a gyermekvédelem. Ez az a párt, amely nemcsak leírja a problémákat, hanem a gyakorlatban, a Gyermekmentő Akciócsoporton keresztül érvényesíti az emberek jogait.”

A Jobbik mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indít az április 12-i választáson, és önálló országos listát is állít. A párt vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a Normális Magyarországot! címet viselő választási programjukat is.