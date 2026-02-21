Lehoczki Ferenc: Megengedhetetlen, hogy a Somogy egyes részein luxus legyen a gyermekorvosi ellátás!

Somogy vármegye 1-es számú egyéni választókerületében Lehoczki Ferenc indul a választásokon a Jobbik képviselőjelöltjeként az április 12-i választáson – közölte az ellenzéki párt.

A Jobbik közleményében azt írja, Lehoczki Ferenc Somogy vármegye szülötte, ott él, ott neveli két gyermekét, és évtizedek óta Kaposváron dolgozik. Ismeri a térség valós problémáit, mert azok az ő problémái is. Mint fogalmaznak, jelöltjük látja, milyen küzdelem ma orvost találni a gyermekeinknek vagy tisztességes ellátást biztosítani idős szüleinknek. Érzi a csendet az utcákon, amit a hiányzó fiatalok hagytak maguk után, és látja az üresen maradó álláshelyeket. Tudja azonban, hogy Somogy többre képes.

Lehoczki Ferenc képviselőként azért dolgozna, hogy az állami ellátás ne csak egy épület legyen, hanem valódi gyógyítás. Több orvost, modern felszerelést és méltó körülményeket szeretne. Megengedhetetlen, hogy a vármegye egyes részein luxus legyen a gyermekorvosi ellátás – emeli ki a nemzeti párt jelöltje.

A közbiztonság kérdésével kapcsolatban a jobbikos jelölt rámutat, el kell érni, hogy a gyermekek félelem nélkül léphessenek az utcára.

„A törvényeknek azok mellett kell állniuk, akik tisztességgel dolgoznak, adóznak és betartják a társadalmi együttélés szabályait”

– vallja.

Lehoczki Ferenc amellett is kardoskodik, hogy olyan gazdasági környezetet kell teremteni, ahol a fiataljaink nem a bőröndjüket csomagolják, hanem itt építik a jövőjüket. Ösztönözni kell a helyi vállalkozásokat, hogy elsősorban somogyi embereket alkalmazzanak. Aki itt dolgozik, az itt is adózzon, és itt gyarapítsa a közösséget!

A Jobbik jelöltje azt is hangsúlyozza, fejleszteni kell a közlekedést

A kisebb települések elszigeteltsége tarthatatlan.

Sűrűbb és jobb busz- és vasúti kapcsolatokra van szükség,

hogy a kistelepüléseken is élhető maradjon az élet – írja Lehoczki Ferenc.

A Jobbik mind a 106 egyéni választókerületben indít jelöltet, és országos listát is állít az április 12-i választásra. Az ellenzéki erő vasárnap tartotta országos kampánynyitó rendezvényét, ekkor mutatták be Normális Magyarországot! címet viselő választási programjukat is. Az eseményről lapunk is beszámolt.