Szombattól ismét rosszabb világ érkezik

Szombaton a benzin ára várhatóan nem változik, a gázolaj nagykereskedelmi ára azonban emelkedik literenként bruttó 3 forinttal – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós portál azt írja, pénteken a következő átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 562 forint/liter,

– gázolaj: 574 forint/liter.

Csütörtökön épp ezzel ellentétes mozgás volt az üzemanyagok nagykereskedelmi áraiban: a benziné akkor sem változott, a dízelé pedig 3 forinttal csökkent. A szerdai árakhoz képest péntekig a benzinért és a gázolajért is literenként 2-2 forinttal kevesebbet kell fizetni a kutakon.