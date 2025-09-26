Január óta vácnyi emberrel lettünk kevesebben

Az előzetes adatok szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, és 8908 fő halt meg. Az előző év azonos hónapjához képest a születések száma 5,7, a halálozásoké 15, míg a házasságkötéseké 5,1 százalékkal mérséklődött – írja péntek reggeli gyorstájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A hivatal tájékoztatása szerint 2025 augusztusában 6360 gyermek született, 5,7 százalékkal, 386-tal kevesebb, mint 2024 augusztusában, 8908 fő vesztette életét, 15 százalékkal, 1526-tal kevesebb az egy évvel korábbinál. A természetes fogyás a 2024. augusztusi 3688-cal szemben 2548 fő volt. Ebben a hónapban 6370 pár kötött házasságot, 5,1 százalékkal, 343-mal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Az év elejétől tekintve 48 093 gyermek jött világra, 6,7 százalékkal, 3445-tel kevesebb, mint az előző év azonos időszakában. Ezen belül januárban 4,2, február–márciusban 8,6, április–májusban 12, június–augusztusban pedig 3,1 százalékkal kevesebb volt az élveszületések száma, mint 2024 azonos időszakaiban.

A teljes termékenységi arányszám egy nőre becsült értéke 1,31, egy évvel korábban 1,38 volt.

Az év első hat hónapjában 82 996-an haltak meg, 1,2 százalékkal, 1001-gyel kevesebben az egy évvel korábbinál. Januárban 7,8, februárban 0,7, márciusban 7,3, április–júniusban 1,2 százalékkal többen, míg július–augusztusban 15 százalékkal kevesebben hunytak el, mint az előző év azonos hónapjaiban.

A születések és a halálozások egyenlegének következtében a természetes fogyás 34 903 fő volt, 7,5 százalékkal több az előző évi 32 459 fős értéknél. (Ez a csökkenés körülbelül Vác lakosságának felel meg. – A szerk.)

Az év eleje óta 30 976 pár kötött házasságot, 5,5 százalékkal, 1804-gyel kevesebb az egy évvel korábbinál. Január–februárban 9,7, március–áprilisban 3,9, június–augusztusban 7,8 százalékkal kevesebb, míg májusban 2,4 százalékkal több házasságkötés történt, mint 2024 azonos hónapjaiban.

Januártól augusztusig ezer lakosra 7,6 élveszületés és 13,1 halálozás jutott. Az élveszületési arányszám 0,5 ezrelékponttal, míg a halálozási arányszám 0,1 ezrelékponttal alacsonyabb volt, mint 2024 január–augusztusában. A természetes fogyás 0,4 ezrelékponttal, 5,5 ezrelékre nőtt. Ezer élveszületésre 3,3 csecsemőhalálozás jutott, amely 0,8 ezrelékponttal alacsonyabb az előző év azonos időszakinál. A házasságkötési arányszám 4,9 ezrelék volt, 0,3 ezrelékponttal alacsonyabb, mint egy évvel korábban.