Jegyzőkönyvek bizonyítják a gödi mérgezés tényét

Azt követően, hogy a Telex hosszú tényfeltáró cikkben megmutatta, milyen mértékben lépte túl a gödi akkumulátorgyárban a mérgező anyagok levegőben levő koncentrációja az egészségügyi határértéket, és hogy erről a kormányzat is tudott, mégsem lépett semmit, a kormányzat nagy mértékű tagadásba kezdett. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter „álhírnek” nevezte, illetve a fideszes médiában a „hazugságcunami” kifejezéssel illette, de a cikkben szereplő adatokat nem cáfolta.

Mint arról lapunk arról beszámolt, a gödi Samsung akkumulátorgyárban méréseket végeztek, melyet szerint volt olyan eset is, amikor a dolgozókat az egészségügyi határértéket akár 510-szeresen meghaladó rákkeltő vegyi anyag belélegzésének tették ki. A titkosszolgálatok fedett vizsgálatai után készült jelentés a kormány asztalára kerültek, ahol indulatos vita kerekedett belőle. Rogán Antal propagandaminiszter a gyár bezárása mellett érvelt, de nem az ott dolgozók egészségéért aggódott, hanem amiatt, hogy ennek nyilvánosságra kerülése „vállalhatatlan politikai kockázat”. A gödi akkumulátorgyár megtartása mellett érvelt Szijjártó Péter, illetve a térség országgyűlési képviselője, Tuzson Bence is.

A Telex kedden viszont részleteket közölt az általa megismert kormányhivatali dokumentumból. A hivatalos iratok tanúsága szerint először 2021 elején a KG Filter Légtechnikai és Zajvédelmi Vizsgálólaboratórium azt állapította meg,

a gyár szűrőelemei 2,4 mikrométer átlagos szemcseméretű por hatékony leválasztására alkalmasak, a gyárban azonban ennél jóval kisebb, 0,3 mikrométeres szemcseméretű porok keletkeznek.

2021 májusában a Wessling Hungary Kft. megállapítása szerint

11 munkaállomásból 4 esetében, és 9 munkakörből 7 esetében mértek a határérték feletti vegyianyag-koncentrációt.

2021 decemberében a Bálint Analitika Kft. mérései azt állapították meg,

az egyik munkásnál a nikkel koncentrációja a határérték 6-szorosa, egy másik munkásnál annak 20-szorosa volt.

A kormányhivatali dokumentum megjegyzi, a mérés eredménye azt bizonyítja, a Samsung az első, a KG Filter által feltárt hibákat nem javította ki.

2022 augusztusában a Bio-Kalibra Bt. azt mutatta ki,

a gyár különböző pontjain a határértéket 3-5-szörösen meghaladó mennyiségű nikkel és NMP volt a levegőben, ami 25 munkavállalót érintett.

A cikk a kormányhivatali dokumentumra hivatkozva és azt bemutatva azt írja, 2023 elején újabb légtérméréseket végeztek, melyek 39-, 40- és 56-szoros nehézfém-koncentrációt mutattak ki. 2023 március 9-én pedig a notching területen a 7-es és 8-as számú operátor légszennyezését mérték, ahol

a kobalt koncentrációja a határérték 15,8-szorosa, a nikkelé pedig 256,9-szerese volt. Az összes légszennyező anyag kombinált hatása 275,4-szeres határérték-túllépésre jött ki.

A hatóság konkrétan leírta határozatában azt is, hogy az akkumulátorgyár annak ellenére nem javította ki a mérgezéseket okozó hibát, hogy arra már két évvel korábban felhívták a figyelmüket.