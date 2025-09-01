Jobbik: az oktatás nemzeti sorskérdés

„Sok erőt és kitartást kívánok minden diáknak, szülőnek és pedagógusnak az új tanév kezdetéhez!” – kezdi szeptember 1-jei közleményét a Jobbik elnökhelyettese, Brenner Koloman.

Az ellenzéki politikus felhívja a figyelmet, hogy a magyar oktatási rendszer alapvető válságára végre sürgős és átgondolt válaszokat kellene adni. Kiemeli, a pedagógushiány mára a közoktatás legégetőbb problémájává vált:

több tízezer betöltetlen státusz van,

és minden szülő, diák, pedagógus nap mint nap érzi ennek következményeit.

A Jobbik képviselője szerint a helyzetet csak akkor lehet megoldani, ha a tanári pálya valódi társadalmi és anyagi megbecsülést kap, melyhez Brenner Koloman szerint az kell, hogy a pedagógusbérek érjék el a diplomás átlagbér szintjét.

„A tanár nem vizsgáztatandó cseléd, hanem felelős értelmiségi!”

– hangsúlyozza az ellenzéki honatya.

Hozzáteszi, a XXI. században a magyar polgárok csak akkor élhetnek teljes és kiegyensúlyozott életet, ha az oktatás biztosítja számukra a szükséges tudást és készségeket. Kiemeli, a Jobbik Klebelsberg Oktatási Programja alapján azonnali lépések szükségesek:

– A tankötelezettség felemelése 18 évre, és a Nemzeti Alaptanterv átdolgozása, hogy a személyiségfejlesztés és a helyi hagyományok is hangsúlyosan jelenjenek meg az ismeretátadás mellett.

– Az idegennyelv-oktatás megújítása, a nulladik nyelvi év visszaállítása.

– A szakképzés, a felnőttképzés és az élethosszig tartó tanulás XXI. századi alapokra helyezése.

A Jobbik elnökhelyettese közleményében azt írja, minden magyar gyermeknek és fiatalnak egyenlő esélyt kell biztosítani a tudás megszerzésére. Ezért sürgetik egy nemzeti oktatási kerekasztal létrehozását, amely hosszú távon biztosíthatja a szükséges változások politikai és társadalmi támogatását.

„Mert az oktatás nem egyszerű szakpolitikai kérdés, hanem nemzeti sorskérdés!”

– zárul Brenner Koloman közleménye.