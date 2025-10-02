Jobbik: elég a közpénzből fizetett propagandából!

A fideszes egypárti túlhatalom úgy építette ki ezt a hatalmat, hogy közpénzből több százmilliárd forintot költött úgynevezett „tájékoztató kampányokra” – ismertette csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján Brenner Koloman. A Jobbik elnökhelyettese, országgyűlési képviselője szerint ezek a kampányok a legtöbb esetben kimerítik a tiltott pártfinanszírozás esetét, sőt arra is emlékeztetett, Orbán Viktor utalt is rá, hogy gyakorlatilag fideszes választásra felkészítő propagandát fog finanszírozni a kormányzat.

Az ellenzéki képviselő szerint ráadásul a propaganda torzítja is a pártok közötti versenyt. Emlékeztetett, a 2018-as választást a nemzetközi megfigyelők szabadnak, de nem fairnek minősítették.

Brenner Koloman közölte, határozati javaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek A közpénzből finanszírozott, társadalmilag káros propaganda tilalmáról címmel, és kérte a parlamenti pártokat, hogy támogassák azt.

A jobbikos képviselő javaslata három pilléren nyugszik:

– a közpénzből finanszírozott kommunikáció se közvetlenül, se közvetve ne szolgálja pártok, jelöltek vagy a kormány támogatását;

– állami és önkormányzati szervek, köztulajdonban álló gazdálkodók reklám- és tájékoztatási tevékenysége csak a polgárok mindennapi életét segítő információkat tartalmazzon;

– az állami és önkormányzati kommunikáció felett szigorú, átlátható és nyilvános ellenőrzési mechanizmus őrködjön!

Felidézte, a Jobbik önálló listával és minden választókerületben saját jelölttel készül a 2026-os választásra, hogy hozzájáruljon a 35 éve várt rendszerváltáshoz. Mint fogalmazott, ehhez hozzátartozik egy igazságos, arányos és tiszta választás, határozati javaslata pedig ennek első lépése lenne.