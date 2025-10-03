Jobbik: kémiai kasztrációt a büntetés mellé!

Mindegy, hogy a Jobbik javaslatát szavazza-e meg a fideszes többség, vagy egy ugyanolyat nyújtanak be, és az kap majd zöld utat,

a lényeg, hogy a pedofilok végre megfelelő kezelést kaphassanak a büntetésük mellé

– áll a Jobbik közleményében, melyben Lázár János Vásárosnaményban mondott szavaira reagált.

„15 év után ideje volna”

– teszi hozzá az ellenzéki párt.

Mint arról lapunk is beszámolt, a városban tartott Lázárinfón Adorján Béla, a Jobbik elnöke kérdezte a minisztert a pártja által a parlamentnek benyújtott javaslatról, mely megerősítené a gyermekvédelmi rendszert, ennek részeként pedig szigorúbb büntetést és kémiai kasztrációt javasol a pedofil bűnelkövetőknek. Az építési és közlekedési miniszter azt válaszolta, vagy saját indítványt terjeszt be, vagy a Jobbikét fogja támogatni.

A párt emlékeztet, Ander Balázs újra benyújtotta a Büntető törvénykönyv szigorítását célzó határozati javaslatát arról, hogy kémiai kasztráció is „járjon” a börtönbüntetés mellé a pedofiloknak. A párt egyébként először 2010-ben próbálkozott a javaslattal, de azt a Fidesz–KDNP lesöpörte az asztalról.