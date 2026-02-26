Jön az olaj a horvátoktól, de Orbán Viktor mégis szomorú lehet

A Mol Csoportnak szánt nyersolajszállítmányt már rakodják a Janaf Omišalj terminálján – közölte a horvát olajcég szerdán, amiről a HVG számol be. A közlemény szerint április elejéig hét további tartályhajó érkezik a kikötőbe.

A Janaf a közleményében kiemeli azt is, hogy

nem orosz nyersolajat szállítanak a magyarok számára.

A horvát olajipari vállalat azt is írja, készen állnak a szlovákiai és magyarországi finomítók teljes éves igényének kielégítésére.

Ismert, a magyar kormány rendszeresen az orosz energiahordozók alacsony árát emlegeti fel kampányában, legújabban már ezerforintos üzemanyagárakkal riogatják a magyar választókat. A Holtankolljak adatai szerint 2,04 euró, azaz 768 forint a legdrágább benzin, ezt Hollandiában lehet tankolni. A környező országok közül Ukrajnában 473, Szlovéniában 541, Horvátországban 549, Szlovákiában 555, Szerbiában és Ausztriában 568, Romániában pedig 587 forint egy liter benzin ára. Itthon csütörtökön átlagosan 574 forintot kell fizetni egy liter 95-ös benzinért.