Józsa Csaba: Békéscsabán 3-400 ezer forintot keresnek az emberek

Józsa Csabát indítja a Jobbik Békéscsabán, azaz Békés vármegye 1. választókerületében a 2026-os választáson – jelentette be Lukács László György, az ellenzéki erő frakcióvezetője pénteki a megyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatóján.

„Egy kirakatvárosban élünk” – fogalmazott Józsa Csaba, ugyanis – ismertette –

Békéscsabán 3-400 ezer forintot keresnek az emberek.

Jelentős problémának nevezte a helyi egészségügy helyzetét, információi szerint előfordult, hogy éjjelre hazaküldték a beteget az infúzióról. Sőt – tette hozzá – az orvosok több esetben a magánegészségügy felé terelik a tb-t fizető polgárokat.

Az oktatás helyzetére áttérve Józsa Csaba azt mondta, hogy melyik pedagógus milyen értékelést kap, azt elvileg a tankerület, de gyakorlatilag az igazgató dönti el. A tanárok fizetésemelésére azonban az értékelés alapján kerülhet sor, ez pedig feszültséget kelt a tantestületben – húzta alá.

Józsa Csaba úgy véli, a közbiztonság Békéscsabán is hagy kívánnivalót maga után.

„El kell menni az állomás környékére, széjjel kell nézni! Meg kell nézni, a Kazinczy utcán mi történik fényes nappal, estefele”

– mutatott rá a helyi problémákra.

Lukács László György a jelöltbemutató sajtótájékoztatón felidézte, a Jobbik önálló országos listával és 106 önálló egyéni választókerületi jelölttel indul el a kormányváltásért, azért, hogy Magyarország élhető és biztonságos legyen. Az ellenzéki honatya szerint az élhető Magyarországhoz hozzátartozik, hogy azok a devizakárosultak, akiket magukra hagyott a kormány, a politikusok, a Jobbik számukra civilekkel összefogva igazságot szolgáltasson.

Az ellenzéki politikus úgy véli, az is hozzátartozik az élhető Magyarországhoz, hogy szenteste napját szabaddá nyilvánítsák, egyúttal ismét ajánlotta a www.szabadkaracsony.hu oldalt.

Az élhető és biztonságos Magyarország legfontosabb ismérve azonban az, hogy „megállítsuk az áradó bűnt” – mondta Lukács, hozzátéve: hét év nem volt ilyen magas az elkövetett bűncselekmények száma, Békés vármegyében egy nap átlagosan kilenc bűncselekményt regisztrálnak a hatóságok. Az ellenzéki frakcióvezető szerint növelni kellene a vidéki rendőrök számát, jelenlétét, és újra kellene nyitni a bezárt körzeti megbízotti irodákat.