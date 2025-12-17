Kampányőrület: nem Szoboszlai Dominik bombagóljai vagy Varga Barnabás fejesei határozzák meg a magyar foci sorsát

Idiotizmusig fokozódott Orbán Viktor kampányláza, a miniszterelnök ugyanis a Puskás Arénában rendezett karácsonyi futballünnepen emelkedett szólásra. A Nemzeti Sport beszámolója szerint a kormányfő ezt mondta:

„Jövőre választás lesz, ha nem leszünk észnél, a magyar futballnak évekre befellegzik. Olyan kormány kell, amely stratégiai ágazatként tekint a sportra, és azon belül a legnépszerűbb sportágra, a labdarúgásra.”

Magyarra lefordítva:

hiába tarja a szakma és a szurkolók is a Liverpool szezonbeli legjobbjának Szoboszlai Dominikot, hiába kopik fényesre Varga Barnabás homloka, annyi fejesgólt szerez, Orbán Viktor szerint a focink akkor lesz sikeres, ha ő marad a miniszterelnök.

A történelmi hűség kedvéért említsük meg: a magyar foci akkor élte legsikeresebb korszakát, amikor az országot a kommunista Rákosi Mátyás irányította, és világbajnokságra sem jutottunk ki a Kádár-korszak óta.