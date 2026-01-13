Kedden „kedvünkre korcsolyázhatunk” a fél országban

A Dunántúl jelentős részére adott ki riasztást ónos eső miatt a HungaroMet: a kedd hajnali adatok szerint

továbbra is Győr-Moson-Sopron vármegyében a legrosszabb a helyzet,

ugyanakkor Vas és Zala vármegyére megszüntették a riasztást.

A meteorológiai szolgáltató térképe alapján valamivel hajnali öt óra után Győr-Moson-Sopron teljes területére másodfokú (narancs) riasztás van érvényben, és ugyanez a helyzet Komárom-Esztergom három járásában, a Kisbériben, a Komáromiban és a Tataiban is. Itt 1 milliméternyinél több ónos eső is hullott már, illetve hullhat a következő órákban.

Elsőfokú (citrom) riasztás van érvényben Baranya és Tolna vármegye teljes területén, valamint Veszprém, Fejér és Somogy vármegye nagy részén, továbbá Komárom-Esztergom három járásában.

(MTI)