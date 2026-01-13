Most már biztos: ekkor lesz az országgyűlési választás

Sulyok Tamás köztársasági elnök mai napon aláírt határozatával kitűzte az országgyűlési képviselők 2026. évi általános választását – áll a Sándor-palota közleményében. Mint írják, a magyarországi szavazás – a korábbi közjogi hagyományokat követve – az Alaptörvény és a választási eljárásról szóló törvény által lehetővé tett legkorábbi időpontban,

2026. április 12-én

lesz.

Az államfő arra biztatja Magyarország állampolgárait, hogy éljenek a törvény adta lehetőségükkel és a választás jogával.

A szabad választások a képviseleti demokrácia alappillérét jelentik. A népszuverenitás kifejezésének kiemelkedő eseménye az országgyűlési választás, mely során minden választójoggal rendelkező magyar állampolgár szabad és felelős döntésével határozhatja meg Magyarország sorsát – írja közleményben az államfő hivatala.