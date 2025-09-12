Kemény kérdést kapott Orbán Viktor: hogy lesz ebből élhető Magyarország?

A háborús vetítés, a Brüsszel-okolás helyett a magyar emberek arra szerettek volna válaszokat kapni, hogy mitől lesz jobb az élet Magyarországon – reagált a Jobbik Orbán Viktor péntek reggeli rádiós beszélgetésére. Az ellenzéki párt közleményében arra mutat rá, uniós összevetésben is nagy ütemben emelkednek a bolti árak, devizások százezrei várnak megoldásra, vidéki emberek százezreit tartja rettegésben a bűn áradása, betörések, rablások, gyilkosságok.

A Jobbik szerint a magyar emberek arra vártak volna miniszterelnöki megoldókulcsot, hogy miként lesz Magyarország élhető és biztonságos.

„Miként fékezik meg a 7 éves rekordot döntő bűnözési hullámot, hogyan lesz zsugorodás helyett gazdasági növekedés, hogyan lesz az uniós szinten még mindig magas bolti áremelkedésekből megfizethető bolti ár?” – sorolják a magyar családok előtt tornyosuló napi kihívásokat.

Az ellenzéki erő úgy látja, a jövő évi választásig biztosan marad az elmúlt 15 év kormányzása miatt az egészségügyi, a közbiztonsági és a megélhetési válság, a megosztottság hazánkban,

„ahogyan 2026 áprilisáig marad a mértéktelen lopás, az idegen érdekek szolgálata is”

– írják a közleményben.

A Jobbik azt írja, kormányt és rendszert váltanának!

„Hogy megduplázódjon a rendőri állomány, hogy ne a strómanok zsebeibe, hanem az egészségügybe folyjon a pénz, hogy olyan kormánya legyen hazánknak, amely nem a bankok, hanem a devizakárosultak, a bajba jutottak mellé áll, hogy végre minden egyes becsületes honfitársunk egy leszakadó, reményt vesztett helyett egy, a nyugati életszínvonalhoz közelítő, biztonságos, szabad országban élhessen!”

– zárul az ellenzéki párt közleménye.