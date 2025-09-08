Kiderült, erre elég a nyugdíjasok élelmiszer-utalványa

Épp elég a 30 ezer forintnyi utalvány egy nyugdíjas havi nagybevásárlására – derül ki a Klasszis Médiához tartozó Mfor Nyugdíjas Árkosár szeptember eleji felméréséből. A lap azt írja,

az idősek által jellemzően vásárolt élelmiszerek ára a három hazai hipermarketláncnál egy hónap alatt 2 százalékkal, míg egy év alatt 6,9 százalékkal emelkedett.

Így egy nyugdíjas havi nagybevásárlása 29 932 forintba kerül.

A portál próbavásárlása alapján egy hónap alatt 23,9 százalékkal drágult a kenyér, 10-10 százalékkal a trappista sajt és a tej, míg az előző hónaphoz képest 26,3 százalékkal lett olcsóbb a burgonya, 21,3 százalékkal pedig a banán.

A szintén a Klasszis Média által megjelentetett Privátbankár Árkosár-felmérés szerint, mely egy családi nagybevásárlás jellemző termékeinek árát méri,

egy havi bevásárlás ára egy hónap alatt hajszálnyival, 0,7 százalékkal csökkent, éves alapon azonban (2024 szeptemberéhez viszonyítva) 9,9 százalékkal emelkedett a három hipermarketláncnál,

így 37 998 forintot kell a kasszáknál hagyni.

