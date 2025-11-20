Kiderült, hol dolgozik Novák Katalin

Október 1-jén a családi tulajdonban lévő Aranyklinika Egészségügyi és Innovációs Kft.-be szállt be Novák Katalin, a vállalkozásban 25 százalékos üzletrésze van, akárcsak másik három családtagjának – derítette ki a 444. Az innen szerzett jövedelme után járulékfizetési kötelezettsége keletkezik, ezért nem jogosult volt köztársasági elnökként a havi 5,7 millió forintos tiszteletdíjra.

A lap megjegyzi, itt dolgozik Novák sógornője, Vesztergom Dóra is, akit a kormány a Humánreprodukciós Igazgatóság élére nevezett ki, amely az állami kézbe vett meddőségi klinikákat koordinálja.

Hogy a pedofíliával kapcsolatos kegyelmi botrányba belebukott volt államfő pontosan milyen pozícióban fog dolgozni, azt egyelőre nem tudni, de ami biztos, hogy az Aranyklinikának van budapesti rendelése is.

A 444 a cég nyilvános éves beszámolói alapján azt írja, 2021 óta több mint háromszorosára nőtt az árbevételük: a 2021-es 520 millió forintról 1,6 milliárdra emelkedett 2024-ig. A tavalyi évben a kft. adózott eredménye178,6 millió forint volt, amit a társaság tagjai osztalékként ki is fizettek maguknak.