Kirabolták a kecskeméti légibázist – azt se tudják, az oroszok vagy az ukránok voltak

Mi történt?

A beszámolók alapján a behatolók drótvágóval átmetszették a támaszpont kerítését, majd a gépek orrkúpját megrongálva a lokátortérhez fértek hozzá, és onnan vittek el célzott komponenseket. A bűncselekmény „két hete” történhetett, tehát augusztus elején.

„Jól megszervezett, tudatos akció”

Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő szerint a lopás professzionális előkészítést tükröz: az elkövetők tudták, pontosan mit és hol érdemes kivenni, és feltehetően megvolt a csatornájuk az értékesítéshez is. Nem zárja ki, hogy külföldiek vagy magyar közvetítők dolgoztak külföldi megbízásból. A vizsgálat kulcsa a kamerafelvételek elemzése lehet.

Őrzés-védelem a célkeresztben

Az ügy élesen veti fel a bázis védelmének kérdését is: a területet nem katonák, hanem civil biztonsági szolgálatok őrzik. A szakértő szerint várhatóan szigorítások jönnek, mert a mostani eset azt mutatja, hogy a magáncégek nem számoltak ilyen típusú behatolással.

MiG–29-ek Magyarországon – rövid háttér

A 28 darabos MiG–29-flotta 1993-ban, az orosz államadósság fejében érkezett, 2010-ben vonták ki a típust, helyüket a Gripenek vették át. 2019-ben a még meglévő 19 példányt 20 hajtóművel és mintegy 300 tartozékkal együtt elektronikus aukción próbálták értékesíteni 2,8 milliárd forintos kikiáltási áron, de a NATO-tagság miatt szükséges orosz gyártói hozzájárulás és egyéb okok miatt nem érkezett licit.

Hol tart a nyomozás?

A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomoz, a HM a vizsgálat lezárultáig nem ígér bővebb tájékoztatást. A médiában megjelent hivatalos közlések szerint a lopott alkatrészek a MiG–29-esek radarrendszerének területéről származnak.

Mi következhet?

Ha igazolódik, hogy a tolvajok előre egyeztetett vevőnek dolgoztak, a felderítés részben nemzetközi együttműködésen múlhat. A bázis fizikai és elektronikus védelmének felülvizsgálata, az őrszolgálati protokollok szigorítása, valamint a logisztikai folyamatok (tárolás, jelöletlen alkatrész-nyilvántartás) átnézése szinte biztosan napirendre kerül. A szakértői vélemény alapján az elkövetői kör a nyomozás során gyorsan szűkülhet – akár orosz, akár ukrán érdekeltség áll a háttérben.