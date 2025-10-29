Kiss Zsolt: a debrecenieket is meg kellett volna kérdezni az akkugyárról

Kiss Zsolt debreceni civil aktivistát indítja Hajdú-Bihar vármegye 1. választókerületében a 2026-os országgyűlési választáson az ellenzéki párt – jelentette be Lukács László György frakcióvezető szerdai, a debreceni református Nagytemplom előtt tartott sajtótájékoztatóján.

A történész végzettségű, vállalkozóként dolgozó debreceni jelölt szerint az elmúlt 36 év arról adott tanúbizonyságot, hogy

nem történt rendszerváltás, a politika a hatalomról és a pénzről szól.

Ehelyett inkább az emberek életéről kellene, hogy szóljon – emelte ki Kiss Zsolt. A jobbikos képviselőjelölt úgy véli, az elmaradt rendszerváltásra a legjobb példa Kósa Lajos, aki – mint fogalmazott – „a debreceni választókörzeteket saját hűbérbirtokának tekinti”, aki nélkül semmi nem történhet, és aki „a számlát mindig benyújtja”.

Kiss Zsolt szerint ész nélkül szórják a magyar adófizetők pénzét, erre hozta fel példaként a nemzeti konzultációkat.

Ezzel a véleménynyilvánítási formával kapcsolatban megjegyezte,

az akkumulátorgyárakról is meg kellett volna kérdezni a debreceni lakosokat.

Az ellenzéki politikus szerint megrendült a közbizalom a hivatalokkal szemben, nem lehet igazságos jogszolgáltatást kapni.

A sajtótájékoztatón Lukács László György felidézte, pártja mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelölttel indul a 2026-os választáson, céljuk pedig a kormányváltás, hogy „Magyarország élhető és biztonságos legyen”. Ennek eszköze a devizakárosultak számára a tisztességes igazságtétel, szenteste napjának munkaszüneti nappá tétele, a migráns munkaerő visszaszorítása, hogy a magyaroknak legyen munkahelyük, illetve a közbiztonság megerősítése. Lukács úgy véli, Kiss Zsolt ennek az igazságnak a harcosa.