Közleményt adott ki a rakétatalálatot kapott munkácsi üzem

Cáfolja az amerikai tulajdonú gyár, hogy munkácsi üzemében harcászati célú eszközöket, alkatrészeket gyártottak volna – írja a Telex a Flex közleményére hivatkozva. A cég leszögezi,

a gyár fogyasztói elektronikai termékekre specializálódott, nincs és nem volt szerepe sem a múltban, sem jelenleg katonai, hadászati vagy védelmi eszközök, alkatrészek gyártásban.

A támadásban több tucatnyi ember sérült meg. A Flex közleménye azt írja,

munkatársaik, valamint a telephelyen tevékenykedő szolgáltatók dolgozói sérültek meg a támadás során,

ők kórházba kerültek további ellátás céljából.

„Amellett, hogy a Flex teljes támogatást nyújt nekik és családjaiknak, kapcsolatba léptünk az illetékes amerikai kormányzati hivatalokkal és intézményekkel”

– áll a kárpátaljai üzem közleményében.

Mint arról lapunk is beszámolt, csütörtökön hajnalban orosz rakétatámadás érte a Flex üzemét, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig az esetről azt mondta, támadásaik mindig a hírszerzésük szerint hadiüzemekként, katonai létesítményekként, katonai felszerelést előállító gyárakként azonosított célpontokra irányulnak. A munkácsi üzem elleni támadásról azonban nem hallott.

Korábban a Fidesz-közeli sajtó szellőztette meg, a Flex munkácsi gyára az ukrán hadsereg beszállítója lehet.