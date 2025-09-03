Kukkantson be a hatvanpusztai uradalom kívülről nem látható részeibe is!

Újabb tervrajzokat és fotókat tett közzé a köznyelvben csak Pusztaverszájként emlegetett hatvanpusztai Orbán-kastélyról Hadházy Ákos. A független országgyűlés képviselő ezúttal a felszín alatti részt mutatja be, melyben egy 170 és egy 90 négyzetméteres teremgarázst is kialakítottak

A tervek alapján a múltkor bemutatott óriási konyha alatt 20 négyzetméteres steakfeldolgozó kapott helyet, de egy italraktár és egy hűtőkamra is a miniszterelnöki család rendelkezésére áll. Három, egyenként 14 négyzetméteres fagyasztószoba is a pincerendszer részét képezi, de a pálinkafőző terasz, a pálinkakóstoló pinceterem és a palackozó a föld alatti részek koronája. A pincerendszer részét képezi egy 15 négyzetméteres ultra low oxigen almahűtő és két zöldséghűtő is.

Hadházy megjegyzi, forrásai szerint egy páncélterem is található a hatvanpusztai komplexumban, azonban ez nincs a terveken, így ennek valóságtartalmáról nem lehet meggyőződni.