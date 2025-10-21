Kútba eshet a budapesti Putyin–Trump csúcstalálkozó

Nem hozott eredményt az amerikai és az orosz külügyminiszter hétfő esti telefonbeszélgetése, amelynek célja az volt, hogy előkészítse a Budapestre tervezett amerikai–orosz csúcstalálkozót – írja az Index. A CNN értesülései szerint az egyeztetéseket egy időre fel is függesztették. A lapnak a Fehér Ház egyik meg nem nevezett tisztviselője azt mondta, hogy

a tervezettekkel ellentétben a két külügyminiszter egyelőre nem találkozik egymással, ami a budapesti csúcs előtalálkozója lenne.

A kudarc fő oka, hogy Marco Rubio amerikai és Szergej Lavrov orosz külügyminiszter eltérően látják a háború lehetséges lezárásának feltételeit.

A portál azt írja, egyelőre nem világos, hogy mindez milyen hatással lesz a tervezett Trump–Putyin-találkozóra, de kormányzati források szerint Rubio valószínűleg nem támogatja, hogy a két államfő már a jövő héten tárgyaljon. Ennek oka, hogy az amerikai külügyminiszter szerint Moszkva továbbra sem hajlandó engedni Ukrajnával szembeni kemény követeléseiből.

Az orosz Interfax közben arról számolt be, hogy Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes korainak tartja a Rubio–Lavrov találkozót.

„Most azon dolgozunk, hogy feldolgozzuk, amit a két külügyminiszter megvitatott, de sem a telefonbeszélgetés előtt, sem az elmúlt nap folyamán nem került szóba konkrétan egy találkozó. Mint ötlet, létezik, de a menetrendről beszélni még korai”

– hangsúlyozta Rjabkov, aki kiemelte, hogy egy ilyen eseményt megfelelően elő kell készíteni.