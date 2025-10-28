Lázár János hazudott, pártja mégsem támogatta a pedofilok elleni fellépést

Az Igazságügyi Bizottság keddi ülésén elutasította a jobbikos Ander Balázs előterjesztését, mely a gyermekvédelmi rendszer megerősítését, többek közt a pedofil bűnelkövetők kémiai kasztrálását is bevezette volna, emellett a büntetési tételek szigorításra is javaslatot tett.

A jobbikos gyermekvédelmi javaslatot nem támogatta a Fidesz egyetlen képviselője sem.

A fideszes elutasítás azért furcsa, mert október elején a vásárosnaményi Lázárinfón Adorján Béla, a Jobbik elnöke személyesen kérdezte meg az építési és közlekedési minisztert a pedofilok elleni fellépésről és pártja javaslatáról. A Jobbik elnöke akkor emlékeztette a tárcavezetőt, pártja 2010 óta többször is benyújtott a mostanihoz nagyban hasonló előterjesztést, a Fidesz azonban azokat is mind a kukába dobta. Lázár János a fórumon ezt válaszolta Adorján Bélának:

„Vagy magam is benyújtom, vagy megszavazom a Jobbik javaslatát.”

Ehhez képest most saját pártja nem engedte az előterjesztést a parlament plénuma elé, és saját javaslattal sem állt elő a Fidesz.

„Némi koherenciazavar van a kormánypárti oldalon” – reagált a döntésre lapunknak Ander Balázs. Az előterjesztő jobbikos képviselő úgy fogalmazott,

„képmutató, szemfogató, álságos dolog”,

hogy a soproni Lázárinfón a miniszter még azt mondta, aki gyermekek ellen erőszakot követ el, az halálbüntetést érdemelne, de legalább „rohadjanak meg a börtönben”, azután amikor az előterjesztés a bizottság elé kerül, akkor arról érdemi vitát sem hajlandóak folytatni. Az ellenzéki honatya megjegyezte, azért határozati javaslatként terjesztették be a parlamentnek, mert ez elvi csapásirányt jelöl ki, de azt a kormánypártiak a saját szájízűk szerint tölthették volna fel.

Az Igazságügyi Bizottság egyébként tárgyalta a mi hazánkos Novák Előd ugyancsak kémiai kasztrációt javasló előterjesztését is. A Fidesz képviselői azt az előterjesztést sem vették tárgysorozatba.