Leesik az álla, ha meglátja, hogyan változik az üzemanyag ára

A héten kedden a gázolaj beszerzési ára további 2 forinttal csökken literenként. A benzin nagykereskedelmi ára holnap nem változik – tájékoztat a Holtankoljak. Az autós szakportál azt is közli, a folyamatos árcsökkenéseket követően hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

– 95-ös benzin: 577 forint/liter,

– gázolaj: 582 forint/liter.

Szombatra is a gázolaj nagykereskedelmi ára csökkent literenként bruttó 3 forinttal, ennek ellenére azóta a kutakon a benzin és a gázolaj literenkénti ára is 2-2 forinttal lett alacsonyabb.