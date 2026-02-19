Ország Iván: A Balaton-felvidéken a turizmus ne teher, hanem lehetőség legyen!

A Balatonfüred központú Veszprém vármegye 2-es számú egyéni választókerületében Ország Iván indul a választásokon a Jobbik képviselőjelöltjeként – áll a nemzeti párt közleményében.

A Jobbik tájékoztatása szerint Ország Iván 49 éves családapa, kisvállalkozó. Pécsen született, ott tanulta ki a vendéglátást, majd éveken át Németországban és Ausztriában dolgozott. Tíz évvel ezelőtt telepedett le családjával a Balaton északi partján. Saját bőrén tapasztalja, milyen kihívás ma tisztességes munkából megélni, vállalkozást fenntartani az egekbe szökő költségek mellett, és megbízható munkaerőt találni ott, ahol a szezonalitás és az elvándorlás minden évben bizonytalanságot szül.

Ország Iván kisvállalkozóként a helyi vállalkozások védelmét tartja a legfontosabbnak, melyet egyszerűbb adminisztrációval és a helyi kisboltoknak, családi vendéglátásból élőknek biztosított célzott támogatással érne el.

„Fontosnak tartom, hogy a Balaton négy évszakos legyen, olyan programokat és fejlesztéseket szorgalmazok, amelyek az év minden szakaszában munkát és bevételt biztosítanak a helyieknek”

– szögezte le a jobbikos jelölt.

Ország Iván küzdene az elvándorlás ellen, úgy véli, valódi, államilag támogatott bérlakásrendszerre van szüksége a helyben dolgozóknak, a pályakezdőknek és a fiatal családoknak, hogy ne hagyják el a régiót, és helyben tervezzék a jövőt.

Az ellenzéki erő jelöltje arra is kitért, hogy a közlekedés fejlesztése nem várhat. Mint fogalmazott,

sűrűbb és összehangolt vasúti és buszközlekedésre van szükség,

gondot kell fordítani a kerékpáros és a gyalogos utak fejlesztésére, hogy a helyiek biztonságosan juthassanak el a munkába vagy az iskolába, valamint környezetbarát helyi járatokkal és külső parkolókkal kell tehermentesíteni a településközpontokat, hogy tiszta levegőben élhessenek a helyi lakosok.

Ország Iván egy olyan Balaton-felvidékért dolgozna, ahol a turizmus nem teher, hanem lehetőség, és ahol a helyi lakó az első.

A Jobbik országos listát állít az április 12-i választásra, és mind a 106 egyéni választókerületben önálló jelöltet indít. A nemzeti erő vasárnap tartotta kampánynyitó rendezvényét, ahol bemutatták a Normális Magyarországot! címet viselő választási programjukat is.