Ismét terítéken a kisföldalatti meghosszabbítása

Az M1 Milleniumi Földalatti Vasút korszerűsítésének és meghosszabbításának tervezése projekt is a fővárosi Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottság ülésén napirendre került – számol be az Index. A lap beszámolója szerint a dokumentum így fogalmaz:

„A Fővárosi Önkormányzat stratégiai céljai között szerepel az M1-es metró felújítása, valamint meghosszabbítása, mely a Budapesti Mobilitási Tervben is rögzítésre került. Az infrastruktúra kb. 30 évvel ezelőtt került legutóbb részleges felújításra, a járműpark több mint 50 éves, így az átfogó, vonali infrastruktúrára, járműtelepre és járműparkra is kiterjedő felújítás, korszerűsítés halaszthatatlanná vált.”

Bodor Ádám, a Budapesti Közlekedési Központ mobilitási vezérigazgató-helyettese hangsúlyozta, alapvetően olyan, reális tervben gondolkodnak, amely

első lépésben a Rákosrendező vasútállomásig tartó meghosszabbítást

tartalmazná. Tekintettel arra, hogy a rákosrendezői tervpályázat folyamatban van, ezért Rákosrendező területére az állomások kiosztása a mestertervkészítéssel párhuzamosan tud történni.

A tervezési munka alapfeladatai ezek lesznek:

– az M1-es vonal Rákosrendező vasútállomásig történő meghosszabbítása,

– a jelenlegi Mexikói úti végállomás helyett új megálló létesítése az M3-as autópálya bevezető szakasza alatt,

– a meglévő szakasz korszerűsítése, akadálymentesítése. Bodor Ádám az akadálymentesítést szép kihívásnak tartja, tekintettel arra, hogy az állomások műemléknek minősülnek,

– a Mexikói úti járműtelep felújítása, átépítése,

– a Hungária körútnál új állomás létesítése,

– biztosítóberendezés megtervezése, folyamatos vonatvezérlő- és befolyásolórendszerrel.

Mivel a beruházáshoz a fedezet még nem áll rendelkezésre, a közbeszerzési eljárást feltételesen írják ki. A forrást az IKOP Plusz uniós társfinanszírozású programból biztosítanák, a támogatási kérelmet a BKK 2024. februárban adta be, viszont még nincs támogatói döntés. A kormányzat és a főváros vezetésének megállapodása értelmében az állam finanszírozza a meglévő szakasz felújítását, valamint a Rákosrendező vasútállomásig történő meghosszabbítást.