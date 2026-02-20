Kiderült mennyit kerestünk 2025-ben

2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200, a nettó átlagkereset 548 900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,5, a nettó átlagkereset 9,8, a reálkereset pedig 6,3 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit – közölte péntek reggel a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az intézet hozzátette, a nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi kedvezmény és a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését.

A bruttó kereset decemberi mediánértéke 607 700, a nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot ért el, 9,4, illetve 10,8 százalékkal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál.

A KSH tájékoztatása szerint 2025 decemberében a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 789 200 forint volt, 8,5 százalékkal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset ebben az időszakban 548 900 forintot ért el, ez 9,8 százalékkal magasabb volt, mint 2024 decemberében. A nettó átlagkereset növekedését jelentősen befolyásolta a 2025. július 1-jétől bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény, illetve a 2025. október 1-jétől bevezetett három gyermeket nevelő anyák kedvezménye.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset az elmúlt év utolsó hónapjában 683 400 forint volt, ami 9,4 százalékkal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 680 900, a költségvetésben 672 800, a nonprofit szektorban 734 000 forintot tett ki, 9,7 és 9,2, illetve 6,9 százalékkal nőtt egy év alatt.

Decemberben a reálkereset 6,3 százalékkal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 3,3 százalékos növekedése mellett. A bruttó mediánkereset 2025 végén 607 700 forintot ért el, ami 9,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, míg a nettó kereset mediánértéke 427 500 forintot tett ki, ez 10,8 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszaki értéket.

Az egész 2025-ös évet tekintve a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 705 000 forint, a nettó átlagkeresete 486 800 forint volt. A bruttó átlagkereset 9,0 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal haladta meg a 2024-es év adatát – zárul a KSH közlése.