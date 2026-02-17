Lesújtó áremelés jön az ismert streamingszolgáltatónál

Árat emel a SkyShowtime: a streamingszolgáltató levélben értesítette az előfizetőit arról, hogy módosítja díjait. A változás a korábbi promócióban csatlakozott, úgynevezett „Fél áron, örökre” kedvezményt használó ügyfeleket is érinti, igaz, a 50 százalékos kedvezmény megmarad – írja a Pénzcentrum az előfizetőknek kiküldött levél alapján.

A tájékoztatás szerint

a Standard havi előfizetés ára a jelenlegi 1 399 forintról 1 594 forintra emelkedik a félárú kedvezménnyel,

ez 14 százalékos áremelésnek felel meg. 2025-ben az éves átlagos infláció 4,4 százalék volt.

Az új díj a 2026. február 24-én vagy azt követően esedékes első számlázási naptól lép életbe. Azok az előfizetők, akik a következő számlázási dátum előtt lemondják a szolgáltatást, még nem találkoznak az áremeléssel.

A streamingszolgáltató azt írja, az árváltozás hátterében a tartalomkínálat bővítése áll. A cég hangsúlyozza: egyre több saját gyártású sorozatot, koprodukciót és megvásárolt tartalmat kínál, valamint folyamatosan hoz új, exkluzív szériákat és kasszasikerfilmeket a nagy nemzetközi stúdióktól. Emellett a felhasználói élmény és a technikai minőség fejlesztésére is jelentős erőforrásokat fordítanak. Kiemelik, hogy a döntés nem volt könnyű, ugyanakkor az áremelés lehetővé teszi, hogy továbbra is versenyképes kínálattal maradjanak jelen a piacon. Az előfizetőknek nincs külön teendőjük: aki elfogadja az új díjat, annak az összeg automatikusan levonásra kerül. Akik viszont nem értenek egyet a változással, a következő számlázás előtt kikapcsolhatják az automatikus megújítást.

Az HBO november elején emelte előfizetési díját az inflációt bőven meghaladó mértékben.