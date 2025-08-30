Magyarország kicsiben: aki nem eléggé fideszes, azt az elnök kizárja az oldtimer (!) klubból

Vincze Katalinékat kizárta az egyesületből az Őrségi Nemzetközi Oldtimer Egyesület elnöke, Bencsec István, a tájékoztató levél tanúsága szerint azért, mert

„elfogadhatatlan ellenzéki pártok reklámozása, követése, vele való szimpatizálás nyilvános helyeken, illetve nyilvános online platformokon”

– tájékoztat az RTL Híradó.

Becsec levele kerek perec le is írja,

„mindenkor tisztelnünk kell Magyarország Kormányát, így a Fidesz–KDNP pártját”.

Azt is a szemükre vetette az elnök, hogyha a magán Facebook-oldalukon posztolnak, kommentelnek vagy csak lájkolnak valamit, ami nem Fidesz-párti, azzal akadályozzák az egyesületet a pályázati pénzekhez való hozzáférésben.

Vinczéék három éve csatlakoztak az egyesülethez, van egy veterán traktoruk, illetve egy Wartburgjuk, ezzel látogatták az oldtimer rendezvényeket.

Az Ugytudjuk.hu szerint

egyesületi tagok kizárásának ideológiai különbség nem lehet oka,

általában a tagdíj meg nem fizetése vonja maga után a kizárást, ám ez sem automatikus, erről is a közgyűlésnek kell döntenie. Katalin viszont azt mondja, hogy ő bizony nem kapott közgyűlési meghívót. A lapnak Bencsec azt mondta, „náluk az elnöknek mindenhez joga van”, a most kizárt tagok, azaz Katalin és férje „nagyon bekotorták maguk alá a parazsat, és buzdították a népet”.

Az egyesület Facebook-oldalán oldtimer járművek kevésbé fordulnak elő, főleg a térség fideszes országgyűlési képviselőjének, V. Németh Zsoltnak a bejegyzéseit osztották tovább. A legutóbbi, február végi bejegyzés sem egy öreg autót, hanem egy öreg politikust mutat: Orbán Viktor februári évértékelőjének posztját tették közzé.