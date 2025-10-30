Már naponta emelkedik az üzemanyagár

Nincs megállás a gázolaj nagykereskedelmi árának emelkedésében, újabb 3 forinttal emelkedik annak ára. A benzin nagykereskedelmi ára péntektől nem változik – írja a Holtankoljak.

Az autós szakportál statisztikái szerint a csütörtöki átlagárak az alábbiak szerint alakulnak a magyar kutakon:

– 95-ös benzin: 580 forint/liter,

– gázolaj: 589 forint/liter.

Az emeléseket elsősorban a kutak érzik, ugyanis a kiskereskedelmi árak tekintetében az áremelkedés nem minden esetben valósul meg (leginkább a gázolajnál) – jegyzi meg a lap. Csütörtökre szintén a gázolaj nagykereskedelmi ára nőtt literenként 3 forinttal. Ennek ellenére egy nap alatt a benzin fogyasztói ára nem változott, a dízel viszont literenként 1 forinttal olcsóbb lett.