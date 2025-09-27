Máris a parlament előtt a kémiai kasztráció ügye

Péntek este benyújtotta az Országgyűlésnek a jobbikos Ander Balázs azt a határozati javaslatot, mely a gyermekvédelmi rendszer megerősítését célozza. Az indítvány a kormányt kéri fel, hogy dolgozzon ki törvényjavaslatot, „amely megteremti a gyermekvédelmi rendszer további fejlesztésének lehetőségét, amelynek középpontjában a gyermek elsődleges közege, a család, valamint a nevelését-oktatását biztosító intézményi környezet áll, amely biztosítja azt is, hogy korai szakaszában felismerhetők legyen a gyermekbántalmazások, illetve a gyermekek ellen elkövetett erőszak bármilyen formája”.

A kezdeményezés a Büntető törvénykönyv szigorítására is javaslatot tesz:

– a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs ellen elkövetett valamennyi bűncselekmény büntetési tételét emelné;

– kiskorú sérelmére visszaesőként elkövetett szexuális visszaélés, illetve szexuális kényszerítés és szexuális erőszak miatt végrehajtandó szabadságvesztés mellett kötelező lenne a kémiai kasztrációként ismert gyógyszeres kezelés;

– elrendelhető lenne a kémiai kasztráció, ha kiskorú sérelmére ezt az előzőekben ismertetett esetekben, de nem visszaesőként követte el.

A jobbikos javaslat emellett a gyermekvédelmi rendszer, valamint az óvodai és iskolai szociális segítők számára béremelést, kiszámítható életpályát, továbbképzési lehetőséget, továbbá a szakmát vonzóbbá tevő jogszabályi környezetet is biztosítana. Az indítvány arra is felkéri a kormányzatot, hogy a büdzséből csoportosítson át forrásokat egy olyan felkészült szakemberekkel rendelkező komplex intézményi háló létrehozására, amely a szexuális bűncselekmények áldozatai részére támogató közeget és segítséget biztosít a trauma feldolgozásában.

A határozati javaslat a kormánytól kért törvényjavaslatokat még az őszi ülésszakban szeretné elfogadni.

A Jobbik közleményében arra emlékeztet, már 2016-ban ilyen szigorítást kezdeményeztek, a kormánypártok azt azonban akkor is lesöpörték az asztalról. Az ellenzéki párt most azt írja, határozati javaslatuk most is ugyanarra a három pillérre épül, amit évek óta következetesen képviselnek:

büntetőjogi szigorításra van szükség, és nagyobb figyelemre a megelőzés és áldozatsegítés terén.