Matolcsy egyetértett a Jobbik frakcióvezetőjével az iparkamarai tagsági díj ügyében

Matolcsy György jegybankelnök az 5000 forintos iparkamarai tagsági díj eltörlése ügyében, így a tagság önkéntességének lehetőségében egyetértett a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetőjével hétfőn a parlamentben. Lukács László György azonnali kérdést tett fel a Magyar Nemzeti Bank vezetőjének, akitől erre érkezett a nagyvonalakban egyetértő válasz.

Matolcsy azért is adott igazat a jobbikos politikusnak, mert úgy látja, a Parragh László vezette iparkamara, az MKIK valóban nem nyújt ellenszolgáltatást a magyar kisvállalkozások 80-90 százalékának. Ez pedig szerinte is indokolttá tenné a kötelező helyett az önkéntes kamarai tagsági rendszert hazánkban is úgy, mint más országokban. A hatáskörébe beleszóló Parraghnak is odaszúrt egyet, miszerint attól, hogy az iparkamara vezetője úgy hiszi, ért a jegybank elnökének munkájához, attól ő maga még nem lesz kamarai szakértő.

Az önkéntesség itt jobb

– szögezte le Matolcsy György.

Az MNB elnöke ugyanakkor részben azzal is egyetértett, hogy a vendégmunkások tömeges behozatala és magyarországi foglalkoztatása átmenetileg lehet opció munkaerőhiány esetén, például a feldolgozóiparba, de ez nem a jövő útja.

Ezáltal Matolcsy gyakorlatilag nyíltan szembefordult az Orbán-kormány politikájával.

A két problémát összegyúrva azt tanácsolta, hogy a kamara segíthetné a hazai szakképzést, hogy ez a munkaerőimport kiküszöbölhető legyen.

Lukács kérdését felvezetve arról beszélt, hogy mennyire kedvezőtlen a magyaroknak az olcsó vendégmunkások kormány általi behívása hazánkba egy olyan gazdasági modellel párosítva, ami az akkumulátorgyárak kiszolgálására épül.

Mi, a Jobbik-Konzervatívok ezt károsnak tartjuk, ez nem hozhat Magyarországnak hosszú távon hasznot

– jelentette ki az ellenzéki képviselő, aki inkább a magyar kisvállalkozások támogatására építene.

Lukács László így arra volt kíváncsi, mennyire ért egyet Matolcsy a Fidesz-kormány ilyen jellegű gazdaságpolitikájával.

A jobbikos politikus azt is felrótta a NER-nek, hogy Parragh László a kamarája élén csak beszedeti az 5000 forintos díjakat, majd az azokból összegyűlt 5 milliárdból gazdálkodhat, és költhet például 100 milliós repkedésre és 200 milliós chatbotra. Ennek nyomán kérdezte meg Lukács azt is Matolcsytól, hogy mi a véleménye az 5000 forintot jelentő kötelező kamarai hozzájárulásról, megérett-e az eltörlésre.

Erről Lukács már önálló népszavazási kezdeményezést is útjára indított, és a STOP5000 oldalán is lehet az ügyet támogatni.

(Címlapkép: Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2024. április 8-án. Mellette Polt Péter legfőbb ügyész. MTI/Bruzák Noémi)