Még egy ingatlant kimentett az MNB-botrány miatt a Matolcsy-klánhoz tartozó Somlai Bálint

Nemcsak egy vízivárosi lakást és egy tihanyi házat, hanem egy balatonföldvári üdülőt is elajándékozott közvetlenül a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alapítványáról szóló jelentés nyilvánosságra hozatalát követően Somlai Bálint – írta meg a HVG. A lap azt írja, az ingatlant 2020 októberében vásárolta meg a Matolcsy-fiú barátjaként ismert vállalkozó, az üdülő közvetlenül a szülei kezében lévő lakóház mellett található. A földhivatali papírok alapján a telken egy új épületet is építettek 2023-ban, azaz feltehetően hosszú távon terveztek az összesen 719 négyzetméteres ingatlannal.

A lap információi szerint azonban ezt 2025. március 28-án

édesanyja nevére íratta ajándékozás címen,

ugyanakkor egy holtig tartó haszonélvezeti jogot is bejegyeztek rá Somlai Bálint nevére.

Somlai Bálint érintett az MNB-székház felújítása körüli bűncselekménygyanús ügyletekben is, itt felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés lehetősége is.