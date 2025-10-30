Még mindig nem jött el sem a fantasztikus év, sem a repülőrajt

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2025 III. negyedévében a nyers és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 0,6 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit – áll a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtök reggeli gyorstájékoztatójában.

A KSH jelentése szerint

az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint – a gazdaság teljesítménye stagnált.

Az első három negyedévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok szerint 0,3, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

A bruttó hazai termék növekedéséhez legnagyobb mértékben a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen az információ, kommunikáció ág teljesítménye járult hozzá. Az ipar és a mezőgazdaság fékezte a gazdaság teljesítményét – zárul a KSH gyorstájékoztatója.

Emlékezetes, Orbán Viktor miniszterelnök a 2025-ös évre 3-5 százalékos gazdasági növekedést ígért.