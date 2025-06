Megáll a harmadánál az egyik magyarországi gigaberuházás?

Határozatlan időre felfüggesztették a CATL debreceni akkugyára második ütemének előkészítését – tudta meg a Telex. A lap információi szerint a döntést

a Trump vámháborús fenyegetéseiből fakadó piaci bizonytalansággal indokolták,

a tervezésen dolgozó építészcsapatból pedig több embert elbocsátottak.

A portál felidézi, a teljes, 3000 milliárdos összeggel a CATL-é Magyarország történetének legnagyobb beruházása, elkészülte esetén ez lesz az ország egyik legnagyobb gyára. A magyar állam nagyságrendileg 340 milliárd forinttal támogatja a projektet. Az összeg gyáregységenként jár, vagyis az első gyáregység után csak az összeg harmada, 113 milliárd forint, ezt a pénzt a cég még nem kapta meg – teszik hozzá.

A lap azt írja, az első ütem épületeit már felhúzták, a gyártósorokat most szerelik be, a próbagyártás ősszel, a sorozatgyártás pedig télen kezdődhet el. Ezzel párhuzamosan belekezdtek a második ütem előkészítésébe. Az érintett területen régészeti feltárásokat végeztek, és az épületek tervezése is zajlott, ám a cég meggondolta magát és felfüggesztette a második egység építésének előkészítését.

Bár a debreceni üzemet elsősorban az európai kereslet kiszolgálására építették, az esetleges amerikai vámok érinthetik, mivel az Európában gyártott autók egy részét az Egyesült Államokba szállítják. Ha Trump valóban magas vámokat vet ki az európai autókra, akkor az visszavetheti az akkumulátorok iránti európai keresletet – írja a portál.

A Telex kérdésére a CATL ezt válaszolta:

„Annak érdekében, hogy a termelés a lehető leghamarabb megkezdődhessen, jelenleg teljes erőnkkel az első gyáregységünk befejezésére és a gyártás elindítására összpontosítunk. A második gyártóegység kivitelezésének megkezdéséről alapos mérlegelést követően születik majd döntés, szem előtt tartva a legújabb akkumulátortechnológiai újításokat és megrendelőink igényeit.”

Az akkumulátoripar zuhanásáról a Központi Statisztikai Hivatal statisztikái is bizonyosságot adnak.