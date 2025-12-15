Ne nagyon akarjon szenteste napján ebben a gyorsétteremben enni!

A hazai McDonald’s étteremhálózat számára idén is kiemelt szempont, hogy munkatársai az ünnepi időszakot családjuk körében tölthessék. Ennek érdekében

a vállalat üzemeltetésében működő éttermek mindegyike, és a franchise partnerek egységeinek többsége december 24–25-én is zárva tart

– olvasható a gyorsétteremlánc hétfői közleményében.

Mint írják, a több mint 120 étterem közül csupán az Aréna Mallban és az Alleeban található egységek jelentenek kivételt december 24-re, a bevásárlóközpontokkal fennálló szerződéses kötelezettségek miatt. December 25-én pedig csak a debreceni egységek lesznek nyitva.

A döntés célja, hogy

a dolgozók számára valódi ünnepi pihenőidőt biztosítsanak

egy olyan időszakban, amely a vendéglátásban hagyományosan is nagy terhelést jelent. A gyakorlat több éve része a hazai McDonald’s működésének – áll a tájékoztatásban.

„Számunkra természetes, hogy éttermeinkben minden nap magas színvonalon szolgáljuk ki vendégeinket – ehhez azonban az is kell, hogy munkatársaink kiegyensúlyozottak legyenek, és megélhessék azokat a közös ünnepi pillanatokat, amelyek mindannyiunk számára fontosak. Ezért is döntöttünk úgy, hogy karácsonykor idén is két teljes nap pihenőt biztosítunk számukra”

– mondta el Horváth Andrea, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. HR-igazgatója.

Ismert, még egy hétig tart az az augusztusban kezdődött aláírásgyűjtő akció, mely arra irányul, népszavazáson dönthessünk arról, áthelyezett pihenőnap helyett munkaszüneti nap legyen december 24-e. Ha összegyűlik 200 ezer aláírás, akkor kötelező kiírni a népszavazást, amire várhatóan áprilisban, a választás napjával egy időben kerülhetne sor.

Korábban több nagy kereskedelmi lánc is jelezte, munkatársaik méltó ünnepi felkészülése érdekében bár nyitva tarthatnának, ők mégis zárva lesznek szenteste napján. Így tesz a Rossmann, a JYSK, a Lidl, a Deichmann és a Libri is.