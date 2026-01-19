Nincs megállás az áremelkedésben, ez az oka

Megyünk felfelé, már ami a hazai üzemanyagárakat illeti – írja a Holtankoljak. Az autós szakportál szerint ez leginkább a Brent olaj hordónkénti árnövekedésének köszönhető, ami mostanra újra 63-64 dollár környékén mozog. megjegyzik, mivel sajnos a forint is gyengült a dollárral szemben, így keddtől a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 3, a gázolajé bruttó 5 forinttal kerül majd többe literenként.

A lap statisztikái szerint hétfőn az alábbi átlagárakon tankolhatunk az itthoni benzinkutakon:

– 95-ös benzin: 563 forint/liter,

– gázolaj: 575 forint/liter.

Legutóbb péntekre változtak az üzemanyagok nagykereskedelmi árai, akkor a benzin bruttó 5, a gázolaj bruttó 6 forinttal drágult literenként a töltőállomások számára. Azóta az autósoknak a benzin és a dízel literje is 4-4 forinttal kerül többe.