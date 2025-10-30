Megkésve ugyan, de ismét hallgatott a Jobbikra a kormány

A kormány döntött arról, hogy a SZÉP-kártyákon megmaradt összegek felhasználását hideg élelmiszerek vásárlására is lehetővé teszik december 1-től 2026. április 30-ig – közölte Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón.

Az intézkedésre a Jobbik úgy reagált,

„a fantasztikus repülőrajt után úgy látszik, hogy a Fidesz–KDNP kénytelen újra a családok érdekeit is figyelembe venni”.

A párt egyrészt üdvözölte a döntést, másrészt feltette a kérdést, hogy miért kellett erre ennyit várni, és

miért nem lehetett már korábban észszerű döntést hozni ezzel kapcsolatban.

A közleményben felidézik, Dudás Róbert, a Jobbik országgyűlési képviselője idén júniusban kérdezte a kormányt, hogy tervezik-e visszavezetni azt, hogy a SZÉP-kártya hideg élelmiszer vásárlására ismét alkalmas legyen. A párt emlékeztet, 2024. január 1-jétől megszűnt a SZÉP-kártyák hidegélelmiszer-vásárlásra történő felhasználhatósága, ami a családok számára komoly problémát jelentett, hiszen a rendelkezésre álló juttatásokat nem tudják napi fogyasztási cikkek vásárlására fordítani, miközben a megélhetési költségek folyamatosan nőnek.

A kormány a Jobbik képviselőjének kérdésére kitérő választ adott, és azt hangoztatták, hogy milyen sikeres a hatósági árréscsökkentés, illetve milyen jók a kártya hatásai például a turizmusra, illetve a gazdaság fejlődésére nézve – olvasható a közleményben.

A kancelláriaminiszter a csütörtöki Kormányinfón közölte azt is, meghosszabbítják az árrésstopot, illetve újabb termékek kerülnek e baloldali intézkedés hatálya alá.