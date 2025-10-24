Megszólalt a fideszes véleményvezér a Szőlő utcai botrányról, bár ne tette volna!

A csütörtöki Békemeneten kérdezte az Alap TikTok-csatorna Nagy Ferót arról, hogy a Szőlő utcai nevelőintézet vezetője a rábízott fiatal lányok közül többet prostituáltként futtatott. Az elvakult fideszességéről ismert rocksztár először azt mondta, neki személyes jó barátja Semjén Zsolt. Amikor a riporter rámutatott, hogy az ügy független a miniszterelnök-helyettestől, akkor ezt mondta:

„Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

A gyermekvédelmi intézményrendszer megerősítéséről, az ott dolgozók munkakörülményei javításáról szól a Jobbiknak az Országgyűlés előtt fekvő javaslata: