Mentegeti a Fidesz–KDNP Nagy Feró botrányos mondatait: „Kényszerítették, hogy nyilatkozzon”

A Blikk stábja a Parlamentben keresett választ arra a kérdésre, mit gondolnak kormánypárti politikusok Nagy Feró hírhedtté vált mondatairól. Ismert, a Fideszhez a végletekig lojális egykori rocksztár a Szőlő utcai nevelőintézetben kirobbant ügyről, ahol az intézet vezetője fiatalkorú lányokat kényszerített prostituáltnak, így nyilatkozott: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

Király Nóra fideszes képviselő, aki a Gyermekvédelmi Digitális Polgári Kör alapítója is azt mondta, hogy „nem jó” és „nem helyes”, ha a politikai közösségükhöz tartozó közszereplők ilyen kijelentéseket tesznek. Szerinte azonban a médiának is nagy felelőssége van, ugyanis gyakran rákényszerítenek közszereplőket, hogy akaratukon kívül is nyilatkozzanak.

„Lehet, hogy Nagy Ferónak ez így pont nem volt szerencsés, hogy ott megállították, erőszakoskodtak, hogy nyilatkozzon, és nem tudjuk a szövegkörnyezetet”

– védekezett a fideszes képviselő, aki ezt követően a médiára kívánta hárítani a felelősséget.

A KDNP-s Juhász Hajnalka úgy vélekedett,

„nem szabad ítélettel lenni senki iránt”.

A kormánypárti képviselő azt mondta, „van olyan, amikor az ember rosszul fogalmaz, vagy nem tudja egyértelműen kifejezni”.

Nagy Ferónak a Fidesz-alapító Bayer Zsolt is nyílt levelet írt, melyben arra kérte a barátjának nevezett énekest, kérjen bocsánatot. Nagy Feró azonban ezt válaszolta:

„Ha a Bayer Zsolt ezt mondta, akkor majd elküldöm én a p*csába, jó?”

A Jobbik nevében Ander Balázs nyújtott be határozati javaslatot az Országgyűlésnek, melyben megerősítené a gyermekvédelmi rendszert, a szférában dolgozóknak pedig jobb munkakörülményeket és anyagi megbecsülést biztosítana.