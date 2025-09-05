Micsoda véletlen! Épp akkor javították meg a kórházi liftet, amikor gyűjtést szerveztek rá

Földi Judit, a Fehérvárért Közösen Egyesület korábbi polgármester-jelöltje még augusztusban tárta a nyilvánosság elé a, hogy a székesfehérvári kórház vízminősége hónapok óta kritikán aluli a fertőző baktériumok miatt. A politikus személyesen akart meggyőződni a hihetetlennek tűnő állításokról, ekkor tudta meg a kórház dolgozóitól, hogy akkor már vagy fél éve nem üzemelt a lift. Pár hétre rá az egyesület meghirdette, hogy ha a kórház nem tudja biztosítani a lift szerelési költségeit, adják össze a fehérváriak a rávalót, és szerveztek is egy jótékonysági pikniket.

„Hetekkel ezelőtt jeleztem az Országos Kórházi Főigazgatóságnak, hogy anyagilag szeretnénk támogatni a kórházat, ott azt mondták, a kórház vezetésével egyeztessek. De hiába írtam a gazdasági igazgatónak, nem válaszoltak semmit. Viszont legalább hirtelen megszerelték a liftet, a piknik előtt pár nappal”

– idézte fel a történteket Földi Judit.

Ennyi ideig tartott a megrendelés és a leszállítás az alkatrészhiány miatt, amely szinte minden ágazatban tapasztalható világszerte – írta a Blikk megkeresésére az Országos Kórházi Főigazgatóság (Okfő) kommunikációs osztálya. Úgy vélik, „a képviselő nem hivatalosan értesülhetett valahonnan, hogy a hétre ütemezték a lift megszerelését, ő pedig előre rászervezhette az akciót, hogy úgy tűnjön, mintha miattuk alakult volna így. Valójában a kórház ütemezte így korábban a beszerzést, ahhoz semmilyen külső tényezőnek nem volt köze”.

A kórházban azonban nem csak a lift elakadása a probléma. Fazakas Attila jobbikos politikus, aki az egyesület színeiben önkormányzati képviselő is, rövid videóban mutatta be az intézmény áldatlan állapotát.

Az ellenzéki városatya a lapnak azt mondta,

már nem fújják le az akciót, van más baj is a székesfehérvári kórházban, s a piknikből befolyó összegből a szülészet légkondicionálását szeretnék támogatni.

Az esemény szeptember 7-én (vasárnap) délután 3 órától lesz a székesfehérvári Halesz parkban.