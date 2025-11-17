Miért fontosabb a kormány rátarti büszkesége, mint a nélkülöző magyar családok?

Mindig fura érzés, amikor az Orbán-kormány olyan intézkedést jelent be óriási ötletként, ami korábban ellenzéki felvetés volt. Nehéz szabadulni a gondolattól, hogy ha a hatalom képes időben szembenézni a hibájával, hány nehéz helyzetben lévő magyar család életét könnyíthették volna már meg jóval hamarabb.

2024. január 1-jével szűnt meg a SZÉP-kártyák felhasználhatósága hideg élelmiszer vásárlására. Az intézkedés veszélyei már első pillanatban látszottak. A Jobbik, mellette pedig több ellenzéki párt is számos alkalommal jelezte, hogy

ez a teljesen értelmetlen korlátozás óriási érvágás a magyar családoknak.

Júniusban a parlamentben is szóba került a kérdés, ám válaszul csupán a szokásos önelégült sikerpropaganda érkezett a hatósági árréscsökkentésről és a kártya jótékony hatásairól a turizmusra.

Közel fél évvel később, most mégis bejelentették, hogy SZÉP-kártyával ismét lehet hideg élelmiszert venni.

Természetesen az első mondat a rendelkezés üdvözléséé, ám a második már egy kérdés: mi tartott eddig? Amit most látunk, nem nagyvonalú gesztus, hanem valójában beismerés. Beismerése annak, hogy rossz döntést hoztak, amikor elvették az emberektől azt a lehetőséget, hogy a saját pénzüket alapvető élelmiszerre költhessék.

Aki dolgozik, az hibázhat. A gond nem ezzel van. Hanem azzal, hogy

számos szakember – és véleményükre támaszkodva a politika is – hiába követelte ennek a hibának a kijavítását, a Fidesz erre nem volt hajlandó.

Miközben az árak az egekben, a fizetések változása pedig hosszú távon az infláció mögött kullog, a kormány hónapokig ragaszkodott egy rossz döntéshez, amely rengeteg magyar családot hozott még nehezebb helyzetbe.

Ennek pedig a fő oka nem volt más, mint

az egész rendszert átható rátarti arrogancia,

amely a párbeszédet feleslegesnek, a korrekciót gyengeségnek tartja. A Fidesz számára ezt egyedül a bukástól való félelem írhatja felül. Alighanem ez történt most is. Miután még a saját szavazóik is érezték a bőrükön ezt az ostobaságot, és a közvélemény-kutatásokra pillantva sem lehetnek nyugodtak, saját, jól felfogott politikai érdekükben végre visszakoznak.

Öröm, hogy végre rászánták magukat, sosem késő a józan ész útjára lépni. Ám

a tanulópénzt ezúttal is a magyar emberek fizették meg.

Akik nem kuncsorogni akarnak a saját pénzükért, nem tűrni a kapkodó intézkedéseket, hanem egy felelős, kiszámítható kormányzást várnak. Az egymást szapuló, olcsó jelszavakat puffogtató, valóságtól elszakadt elit helyett erre az alternatívára lenne szükségünk.