Míg Orbán minisztereinek a fizetése folyamatosan nő, addig a közigazgatásban dolgozók éhbért kapnak

Az elmúlt öt évben többször is kaptak fizetésemelést a kormányzati vezetők. Ahogyan arról az Alfahír is beszámolt, egy átlag magyar ember álmodni sem mer olyan fizetésről, amilyeneket Orbán Viktor a minisztereinek ad az adófizetők pénzéből. Lantos Csaba és Nagy Márton fizetése például már 6,3 millió forint fölé szökött. A kormányfő fizetése pedig még ezen is túltesz.

Közben 5 év alatt a ranglétra alján lévő kormány- és köztisztviselők illetményét csak egyszer emelték - mutat rá a 24.hu.

Mint kiderült,

a kormányhivatalokban általánosnak számítanak a havi bruttó 320 ezer forint körüli fizetések. Egészen elképesztő módon gyakran két-három diplomával rendelkezők keresnek ennyit.

A területi közigazgatásban körülbelül 29 ezren dolgoznak. Kormányhivatalokban, kormányablakokban, földhivatalokban, munkaügyi hivatalokban. Ezen a 29 ezer foglalkoztatotton kívül pedig van még 27 ezer közszolga is, akik az önkormányzati közigazgatásban dolgoznak.

Ennek a majd’ 60 ezer munkavállalónak a nagy része még mindig csak a garantált bérminimumot, havi bruttó 326 ezer forintot kapja.

Ez mindössze nettó 210–220 ezer forint.

Ezek az éhbérért dolgoztatott közszolgák 2018 óta csak egyszer, a 2022-es parlamenti választást megelőzően kaptak egy kis emelést.

Orbán tehát csak azt érzi fontosnak, hogy a milliókat kereső minisztereinek emelje folyton a fizetését. A közigazgatásban dolgozókkal már nem foglalkozik.

