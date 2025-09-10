Minszk szerint véletlen volt a légtérsértés, a Kreml pedig bizonyítékokat követel

Fehéroroszország védelmi minisztere, Pavel Muraveiko azt állítja, hogy a lengyel légteret megsértő drónok véletlenül kerültek oda, miután navigációs rendszereiket megzavarták. Muraveiko a minisztérium hivatalos Telegram-csatornáján közzétett videóban azt mondta, hogy a drónok „eltévedtek”, és hogy azok közül Fehéroroszország lőtt le néhányat a saját területén. Állítása szerint helyi idő szerint 23 óra és hajnali 4 óra között kommunikációs csatornákon megosztottak információkat a drónokról Lengyelországgal és Litvániával – írja a BBC.
Oroszország szerint viszont Lengyelország nem bizonyította, hogy az ott lelőtt drónok orosz eredetűek lennének – írja a Reuters.
Egy orosz diplomata szerdán kijelentette, hogy
Lengyelország nem mutatott be bizonyítékot arra, hogy a lengyel területen lelőtt drónok orosz eredetűek lennének
– számolt be az orosz RIA állami hírügynökség.
„Az ellenünk felhozott vádakat megalapozatlannak tartjuk. Semmilyen bizonyítékot nem mutattak be arra vonatkozóan, hogy ezek a drónok orosz eredetűek lennének”
– idézte a hírügynökség Andrej Ordast, Oroszország lengyelországi ideiglenes ügyvivőjét.