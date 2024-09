Mit nyerhetünk a fogpótlással? (x)

A legtöbben bele sem gondolunk, hogy mennyire sokat is számít a “mosolyunk”, a gyönyörű fogsorunk a mindennapjainkban, csak akkor, amikor már gond van vele. Pedig valójában az egész megjelenésünk alapja, így nagymértékben kihat az önbizalmunkra, jelentősen meghatározza a kapcsolatainkat, a közérzetünket, és persze nélkülözhetetlen a finom ételek elfogyasztásához, élvezetéhez is. Már egy-egy foghiány is befolyásolja a rágás minőségét, így az emésztést is.

A Halász Klinika fogpótlásai méltán elismertek, elég megtekinteni néhány fotót az esetekből, jól látszik, hogy a páciensek egész életét megváltoztatta.

Teljes fogatlanságból magabiztos mosoly

A mai korszerű, modern implantológiai eljárásoknak köszönhetően nem jelent gondot a teljesen fogatlan állcsont rehabilitálása sem. Végeredményben nemcsak a gyönyörű fogsor fog magáért beszélni, hanem a páciens ajka is teltebbé, kifejezőbbé válik. A “nyitottabb”, mosolygósabb megjelenés pedig sokkal fiatalabb külsőt eredményez, így sok esetben szinte 10 évet letagadhatnak.

A teljes fogatlanság esetén számításba jöhet például a Trefoil, esetleg az All-on-6. Ezek 3-6 impantátummal képesek pótolni 12-14 fogat állcsontonként. Ilyenkor csavarozással rögzítik a Prettau cirkónium hidakat.

Mit kapunk, ha fogpótlásra szakosodott klinikát választunk?

Egyrészt 10 év teljes körű garanciát mind a fogpótlásokra, mind az implantátumokra, ezenfelül gyári élethossz garanciát is kínálnak a Halász Klinikán a Nobel Biocare implantátumokra, mely kizárólag a neves, elismert gyártó gyakorlata.

Az esetek többsége azonban megmutatja, hogy valójában több tíz évig remekül megállják a helyüket az implantátumok, a 10 évet messze túlszárnyalják. Nem ritka, hogy 30-40 éves beültetések is a mai napig jól szuperálnak.

Ezért sem mindegy, hogy milyen fogászatot választunk, hiszen egy nagyobb beavatkozástól, ami jelentős anyagi ráfordítással jár, elvárható, hogy éveken keresztül gondtalan mosollyal ajándékozzon meg, ne kelljen pár évente újra kitenni magunkat az időigényes, nagyobb horderejű procedúrának.

A mosolyunk az egész életünkre kihat

Rengeteg cikket olvasni, hogy a magabiztos külső alapját a hajunk, arcunk jelenti, ennek egyik alapköve a fogsorunk. Képzeljük el, hogy mennyi feszengés, frusztráció lengi körbe azt a személyt is, akinek csupán néhány foga hiányzik, nem beszélve arról, ha valakinek az egész alsó vagy felső állcsontja, esetleg mindkettő teljesen fogatlan.

A kivehető protézisek esetén nem az a gondtalan az első szó ami eszébe jut. Korlátok nélküli étkezés, az önbizalommal teli nevetés, ezeknél mindig ott lesz a tudat, hogy az egy “ideiglenes” megoldás, ami bármikor elmozdulhat, nem ad kellő stabilitást. Ellenben a kiváló minőségű fogpótlások teljes mértékben képesek megváltoztatni az életünket, akárhány évesek is legyünk, az önfeledt mosoly mindannyiunknak jár.