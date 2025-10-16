MNB: hűtlen és hanyag kezelés, csalás, hivatali visszaélés történhetett

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett

a Szabadság téri székház felújításával összefüggésben felmerült hűtlen kezelés, hanyag kezelés, csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt

– áll a jegybank tájékoztatásában. A feljelentés alapjául az MNB felügyelő bizottságának felkérése alapján készített szakértői jelentés szolgál, amely a székház felújítását jogi, műszaki, műemléki és építésgazdasági szakértők bevonásával vizsgálta – írják a sajtóközleményben.

A szakértői jelentés emellett azt is rögzíti, hogy

az MNB-t vagyoni hátrány érte,

amely alapján a jegybank igazgatósága a rendelkezésre álló valamennyi jogi eszközt igénybe veszi a felmerült kár orvoslása érdekében.

Mint fogalmaznak, az MNB új vezetése elkötelezett a felelős és átlátható gazdálkodás mellett. Ennek érdekében hivatalba lépését követően mindenre kiterjedő vizsgálatot folytatott le, valamint áttekintette és racionalizálta a jegybank működését. Az új vezetés hivatalba lépése óta hangsúlyozza, hogy a jegybank a jövőben a törvényi mandátumának megfelelő tevékenységek mentén alakítja működését, az ezen kívül eső tevékenységeket mérsékli.