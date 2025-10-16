Nagy Bence: Kedvezményes szociális bérlakásokra van szükség Szekszárd térségben

Nagy Bencét, a Jobbik Ifjúsági Tagozat elnökét indítja a Jobbik Tolna vármegye 1. választókerületében a 2026-os országgyűlési választáson – írja közleményében az ellenzéki párt. Mint fogalmaznak, jelöltjük 2016 óta tagja a pártnak és ifjúsági tagozatának is. Utóbbinak 2020-tól 2023-ig alelnöke, 2023 óta pedig országos elnöke.

A Jobbik ismerteti, Nagy Bence egyetemi tanulmányait a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen végezte, ahol közigazgatás-szervezői diplomát szerzett.

A közlemény szerint az Ifjúsági Tagozat tagjaival számos politikai programot dolgoztak ki, megszólítva az oktatás, a környezetvédelem és a vidékfejlesztés témakörét is. A fiatal Tolna vármegyei politikus több alkalommal is segített szekszárdi szervezeteknek a Fidesz egypárti túlhatalmának megbontásában az országgyűlési és önkormányzati választási kampányok alatt. Hangsúlyozzák, dunaföldvári lakosként számtalan alkalommal mozgott Szekszárdon és környékén, ismerve a választókerület fekvését és kihívásait, így

a választókerület számos településének infrastrukturális és közbiztonsági problémájával is kíván foglalkozni.

Tolna vármegyei lakosként Nagy Bence

meg szeretné szólítani a lehetőségek híján szülőhelyüket elhagyni készülő fiatalokat,

akik munka, szórakozás vagy lakhatási opciók híján kénytelenek nagyvárosokba költözni, melynek egyenes következménye az elnéptelenedő vidék. Emiatt a jobbikos jelölt

sürgetné a kedvezményes és felelősségteljes szociális bérlakásprogram megkezdését

a dunaföldvári egykori szovjet laktanyából kialakított Hunyadi lakópark mintájára.

Nagy Bence a közelmúltban a Forum Europaeum vitafórumán vett részt, ahol más ifjúságpolitikai szervezetek vezetőivel ütköztette álláspontját. Tapasztalatait véleménycikkben osztotta meg lapunkkal.

A Jobbik közleménye emlékeztet, a párt önállóan indul a 2026-os országgyűlési választáson, és mind a 106 választókerületben indít egyéni jelöltet.