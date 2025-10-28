Nagy Feró: „Majd most elnézést kérek tőlük, oszt’ viszontlátásra!”

Elnézést kért a megsértett nevelőintézeti lányoktól a Fidesz-közeli Hír TV Monitor című műsorában Nagy Feró. Mint arról lapunk is beszámolt, a rockzenész a Békemeneten az Alap nevű TikTok-csatornának ezt mondta a Szőlő utcai intézet vezetőjének prostituáltbotrányáról: „Ő csak kereste a pénzt ezzel, lányokat futtatott, a lányok is keresnek pénzt, mindenki jól járt, nem?”

Kedden este a fideszes tévében azt mondta, volt egy „olyan félresikerült cinikus” mondata, amiről nem gondolta, hogy ekkor port kavar. Feró „utálta”, ahogy a riporter „hülyeségeket kérdez”, az ominózus mondattal pedig le akarta rázni.

Feró a műsorban így fogalmazott:

„Egy rockzenésztől lehet, hogy kicsit leértékeli a dolgokat, és hülyeségeket beszél. Miért ne beszélhetne? Majd most elnézést kérek tőlük, oszt’ viszontlátásra!”

A műsorvezető kérdésére a rockzenész megerősítette, a lányoktól bocsánatot kér, bár hozzátette, felnőtt lányokról van szó. Azt is hangsúlyozta, az intézet vezetőjét, aki prostituáltként futtatta őket, meg kell büntetni.

A gyermekvédelemmel kapcsolatos keddi fejlemény, az is, hogy a fideszes képviselők nem vették tárgysorozatba a Jobbiknak a gyermekvédelmi rendszer szigorítására, így a pedofilok kémiai kasztrálására, a büntetési tételek szigorítására és a rendszerben dolgozók anyagi és munkakörülményeinek javítására vonatkozó határozati javaslatát, noha korábban Lázár János azt mondta, vagy saját javaslattal állnak elő, vagy megszavazza a jobbikos indítványt. Fideszes javaslat továbbra sincs az Országgyűlés előtt.

Hétfőn Nagy Feró barátja, Bayer Zsolt írt nyílt levelet, melyben azt kérte a zenésztől, kérjen bocsánatot, ő azonban akkor a Blikk megkeresésére így válaszolt:

„Ha a Bayer Zsolt ezt mondta, akkor majd elküldöm én a p*csába, jó?”

A bulvárlap a parlamentben kormánypárti képviselőket is kérdezett a Feró-botrányról, akik azzal védték a védhetetlent, miszerint a riporter erőszakoskodott, hogy nyilatkozzon, illetve „nem tudjuk a szövegkörnyezetet”. A Blikk videójában olyan kormánypárti vélemény is elhangzik, mely szerint „nem szabad ítélettel lenni senki iránt”.